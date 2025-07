Bahia desperdiça chances e empata sem gols com América-COL, pela Sul-Americana

Agora, o Esquadrão precisará de uma vitória na Colômbia para avançar no torneio e enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da competição. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (22), às 21h30, horário de Brasília, em Cali. Antes disso, o Bahia entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no Castelão, no sábado (19).

O Bahia pressionou, criou oportunidades, mas não conseguiu sair na frente no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (15), o Tricolor ficou no empate sem gols contra o América de Cali, em duelo realizado na Arena Fonte Nova.

Primeira etapa sem muita criatividade

O Bahia começou o jogo melhor, aparecendo mais no campo de ataque e levando perigo. Logo aos dois minutos, o Tricolor teve um possível pênalti recomendado pelo VAR, após a bola bater no braço de Castillo, mas o árbitro não marcou a penalidade. Na primeira oportunidade, Rodrigo Nestor arriscou da entrada da área e Soto caiu para fazer a defesa.

Depois do bom começo, a partida caiu muito de nível. O América não passava do meio de campo, mas conseguiu fechar bem os espaços e o Bahia não levou mais perigo ao gol de Soto. Com isso, o jogo ficou truncado e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Bahia pressiona, mas não marca

O Tricolor voltou bem na segunda etapa e chegou com perigo logo nos primeiros minutos. Kayky, que havia entrado no intervalo, recebeu bom passe de Pulga e, na hora da finalização, foi travado por Tovar. Depois, Ademir, que também veio do banco, arriscou da entrada da área e Soto caiu para fazer a defesa.

Os jogadores que vieram do banco deram uma nova dinâmica ao Esquadrão, que começou a chegar com mais frequência. Após boa troca de passes, Michel Araújo arriscou da entrada da área e parou em defesa do goleiro. No minuto seguinte, Éverton Ribeiro recebeu na área e chutou para defesa de Soto. No rebote, o meia chutou para fora. Na melhor oportunidade, Kayky recebeu cruzamento de Juba e, sem goleiro, acertou a trave em sua finalização.