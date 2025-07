Atlético acerta valores atrasados com jogadores antes de partida pela Sul-Americana

“A gente está confiante no que falaram para nós. Eu acho que, hoje, foi uma prova da forma que a gente jogou, uma prova que queremos ganhar os jogos. Independentemente de tudo que está acontecendo por fora. Da mesma forma que eles têm uma confiança em nós dentro do campo, temos também que dar essa porcentagem de confiança de tudo que falam pra gente”, disse.

No entanto, no próximo dia 20, vence o direito de imagem do clube com os jogadores do mês de julho. Aliás, os atrasos acontecem apenas com o profissional masculino do Galo. Com problemas financeiros, o clube busca um novo aporte financeiro para atacar as dívidas da SAF.