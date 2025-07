Atacante do São Paulo rompe ligamento cruzado do joelho e passará por cirurgia

Lesão ocorreu na parte final do treino do Tricolor paulista nesta terça-feira. Jogador passou por exames que constataram o problema grave

O São Paulo tem mais um problema de lesão grave em seu elenco. Afinal, o atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira (15), no CT da Barra Funda. O jogador será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.

Na reta final da atividade, o jovem sofreu uma entorse no joelho e precisou sair do treinamento. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde passou por uma ressonância magnética. O exame diagnosticou as lesões e apontou a necessidade de cirurgia.