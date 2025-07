Artista com nanismo sobe o tom sobre denúncias e detalha participação em festa de Yamal

Evento pode resultar em sanção da Justiça contra o astro do Barcelona, caso conclua-se que houve violação dos Direitos da Pessoa com Deficiência

A polêmica comemoração dos 18 anos de Lamine Yamal segue dando o que falar nas redes sociais. Depois da formalização da denúncia contra a joia do Barcelona, por parte da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE), o assunto sobre a contratação de artistas com nanismo voltou às pautas nesta terça-feira (15). Isso porque um dos funcionários presentes no evento decidiu romper o silêncio sobre as acusações e debates em torno do tema.

A ADEE classificou a participação dos contratados como “espetáculo que usa pessoas com deficiência para provocar ridicularização”. A associação acusa Lamine de violar a Lei Geral dos Direitos da Pessoa com Deficiência e anunciou, em nota, que adotaria medidas legais e sociais sobre o caso. A ação visa “salvaguardar a dignidade dessas pessoas” e combater práticas que “ferem valores éticos fundamentais em uma sociedade igualitária”.