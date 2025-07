Veja quem será o principal garçom do Fluminense com iminente saída de Arias

Colombiano, que está prestes a fechar com o Wolverhampton (ING), é o líder em assistências na temporada, com 14; compatriota o 'substituirá'

A iminente saída de Jhon Arias do Fluminense resultará em um novo líder no quesito assistências no clube em 2025. Isso porque o colombiano, em vias de fechar com o Wolverhampton (ING), é o principal garçom do time na temporada, com 14 passes para gol.

Dessa forma, outro colombiano – este, do sistema defensivo – herdará tal posição dentro do plantel: trata-se de Gabriel Fuentes. Afinal, o lateral-esquerdo já contribuiu com cinco assistências na temporada. A última, aliás, foi na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Arias contribuiu com duas na competição, sendo uma contra o Ulsan HD (COR) e outra contra a Inter de Milão (ITA).