Vasco: Thiago Mendes está regularizado no BID, mas não enfrenta Del Valle

Volante, anunciado nesta segunda (14/7), já pode atuar em âmbito nacional; no entanto, perderá jogos dos playoffs da Sul-Americana

Anunciado pelo Vasco nesta segunda-feira (14/7), o volante Thiago Mendes teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF também nesta segunda. Dessa forma, o jogador de 33 anos já está apto a atuar pelo Cruz-Maltino nas competições nacionais.

No entanto, o prazo para inscrição para os playoffs da Sul-Americana se encerrou na última sexta-feira (11/7). Assim, Thiago Mendes será desfalque de Fernando Diniz para esta terça-feira (15/7), quando o Vasco enfrenta o Independiente del Valle (EQU), pela ida dos playoffs. Ele também não poderá atuar no jogo da volta, no dia 22 de julho. Somente estará à disposição na competição internacional caso o Vasco avance às oitavas de final.