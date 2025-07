Sosa é apresentado no Palmeiras e vê salto na carreira: ‘Não é um retrocesso’

Após passagem pela Premier League, atacante paraguaio assinou com o Verdão até 2030 e diz estar dando um passo a frente na carreira / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras apresentou oficialmente nesta segunda-feira o atacante Ramón Sosa, novo reforço para o setor ofensivo. Aos 25 anos, o paraguaio chega ao Verdão após passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e inicia sua primeira experiência no futebol brasileiro com grandes expectativas.

Apesar de inicialmente desejar continuar na Premier League, Sosa optou pelo projeto palmeirense, convencido pela estrutura do clube e pela vitrine que o futebol nacional pode oferecer. " É um passo muito grande da minha carreira vir para cá, não é um retrocesso. O Palmeiras briga por muitas coisas, estava no Mundial, jogaram de igual para igual com o Chelsea e isso diz muito do clube. Sinto que aqui vou crescer muito como pessoa, como jogador. Me sinto muito querido desde que cheguei", disse Ramón Sosa. O atacante foi contratado por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões), com a possibilidade de o valor total chegar a 14 milhões de euros (R$ 89 milhões) com bônus. O vínculo assinado vai até junho de 2030, seguindo o padrão de contrato adotado pelo clube alviverde. Sosa chega para atuar principalmente como ponta esquerda, função que vinha sendo ocupada por Estêvão, negociado com o Chelsea, e Paulinho, que ficará fora do restante da temporada após nova cirurgia. Ainda assim, o atacante garantiu versatilidade para jogar pelos dois lados do campo.

“Sou extremo. Jogo mais pela esquerda, mas também posso jogar pela direita. No Nottingham atuei pela esquerda, e na Seleção paraguaia pela direita. Não será problema”, declarou. Sosa recebeu boas recomendações para fechar com o Palmeiras Durante o processo de negociação, o atacante contou com incentivo especial do zagueiro e compatriota Gustavo Gómez, além do centroavante Flaco López. “Sempre conversava com o Gustavo na Seleção. Ele falava maravilhas do clube. Também gosto muito do Dudu e do estilo de jogo do time. O Flaco López vivia me dizendo: ‘venha para o Palmeiras, venha para o Palmeiras’. E conseguiu” disse, aos risos.