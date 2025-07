Rubens, do Atlético, recebe sondagens do futebol da Rússia, e diretoria avalia

Segundo Rubens Menin, um dos proprietários da SAF do Galo, o interesse partiu de um clube da capital da Rússia. A diretoria russa age com agilidade para fechar o negócio, já que o campeonato nacional começa em agosto. A informação foi divulgada pelo site “Itatiaia Esporte”. No entanto, os valores de um possível negócio não foram revelados.

A diretoria do Atlético-MG recebeu uma proposta por Rubens. Bastante elogiado nesta temporada e com boas atuações desde o ano passado, o jogador, conhecido por sua versatilidade, pode deixar o Galo para atuar no futebol russo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Lyanco e Guilherme Arana dão voto de confiança ao Atlético sobre salários atrasados

Apesar do interesse, Rubens conta com forte respaldo do técnico Cuca, que costuma escalá-lo tanto na lateral esquerda quanto no meio de campo.

“Me preocupa muito. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor à altura, ainda que ele tenha que evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, vai evoluir muito ainda, como volante, meia, lateral”, afirmou Cuca, recentemente.

Números de Rubens pelo Atlético em 2025

Rubens, aliás, disputou 32 partidas pelo Atlético nesta temporada e começou como titular em 27 delas. Marcou três gols e deu três assistências. No clube desde 2020, ele conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021. Seu contrato vai até 2027.