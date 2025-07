Real Madrid anuncia a contratação de lateral-esquerdo por R$ 325 milhões

Considerado uma promessa do futebol espanhol, Carreras já havia atuado nas categorias de base do próprio Real Madrid. Para trazê-lo de volta, a diretoria desembolsou 50 milhões de euros (R$ 325 milhões) ao Benfica, de Portugal. Sob o comando de Xabi Alonso, ele disputará posição com Fran García e Mendy.

O Real Madrid segue com a reformulação do elenco e a contratação de peças pontuais para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (14), o clube anunciou o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, de 22 anos, que assinou contrato até junho de 2027.

No Mundial de Clubes, Carreras integrou o elenco do Benfica, que caiu nas oitavas de final diante do Chelsea. Dos quatro jogos do time na competição, ele participou de apenas dois. O Real Madrid tratou sua contratação como prioridade e concluiu a negociação rapidamente. Agora, Carreras integrará o elenco e se reapresentará após o período de férias.

Além do Benfica, Álvaro Carreras também defendeu Manchester United, Preston North End e Granada. Pela primeira vez, atuará profissionalmente no futebol espanhol.