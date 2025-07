Ramon é preterido no Internacional, mas Roger cita que prioridade é recuperá-lo

Com o risco de ficar com um jogador a menos, o treinador preferiu substituir o camisa 20 e colocou Alan Benítez em campo no segundo tempo para fazer sua estreia pelo Internacional. O paraguaio foi atuar exatamente como lateral-direito, sua posição de origem. Victor Gabriel virou zagueiro e Braian Aguirre antes na direita passou a fazer a função como lateral-esquerdo.

Victor Gabriel se tornou zagueiro após ganhar oportunidades no profissional do Inter, mas originalmente ele surgiu como lateral-esquerdo na base do Sport. Por sinal, a sua chegada nas categorias inferiores do time gaúcho foi em um primeiro momento para jogar nesta posição. Apesar de frequentemente utilizá-lo na zaga, Roger destacou que o camisa 41 continua sendo uma alternativa para a lateral esquerda. Com o seu deslocamento, a dupla titular de zagueiros foi formada por Victão e Clayton Sampaio. Entretanto, o segundo recebeu o cartão amarelo ainda na primeira etapa.

Poucas chances pelo Internacional

Portanto, o cenário evidenciou que Ramon perdeu espaço no Colorado. O camisa 2 chegou ao clube gaúcho no final de janeiro depois de acertar sua compra junto ao Olympiacos, da Grécia. Em um primeiro momento, ele não foi uma peça tão útil no Estadual e esteve entre os 11 iniciais em situações específicas. Principalmente, quando a comissão preferia poupar Bernabei no Gauchão.

Na reta final da primeira parte da temporada, Ramon passou a ter maior minutagem com a contusão do dono da posição. Afinal, ele era considerado o substituto imediato em um primeiro momento. Até o momento, disputou somente 12 jogos, sem contribuir com gols ou assistências. A esperança de Roger Machado é de que possa voltar a contar com Bernabei no compromisso seguinte. No caso, o embate contra o Ceará, também no Beira-Rio, pelo Brasileirão, no próximo domingo (20). Sem jogos no meio de semana, a comissão terá cenário favorável para concluir a recuperação do lateral-direito titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.