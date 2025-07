Presidente do Santos revela valor e quando começarão as obras da nova Vila Belmiro

Marcelo Teixeira informou em audiência que reforma custará R$ 600 milhões e só terá início quando o valor for arrecadado

“O Santos não quebrará um tijolo da Vila Belmiro apenas com o seguro, que é obrigatório. Só faremos quando atingir o valor total da obra. Quando alcançarmos o valor da obra, o Santos terá segurança. Hoje o valor estimado é de R$ 600 milhões. Queremos assegurar a obra para não ter nenhum tipo de dificuldade para estar com o estádio de pé”, destacou o presidente.

O salão de mármore da Vila Belmiro recebeu, na noite desta segunda-feira (14), uma audiência pública para discutir os impactos da reforma na casa do Santos. Na ocasião, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, informou que a obra terá um custo total de R$ 600 milhões e só começará quando o Peixe tiver todo o valor arrecadado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O planejamento é que o valor seja arrecadado a partir da venda de camarotes e cadeiras pelo clube. A WTorre, construtora que será responsável pela obra, também ajudará na comercialização dos espaços. De acordo com os cálculos de ambas as partes, será necessário vender seis mil lugares para garantir o valor da obra.

A audiência desta segunda apresentou os impactos da demolição e da reconstrução da Vila Belmiro. O contrato entre o Santos e a construtora já está alinhado e passou por ajustes na última semana, como a presença de gramado natural. O Peixe aguarda a viabilização da prefeitura para iniciar as vendas.

“Depende da prefeitura, e quem responderá é o torcedor, que consumirá e terá o interesse de comprar as cadeiras e camarotes para viabilizar o valor da arena. Existem trabalhos paralelos no marketing do Santos e da WTorre de atingir públicos diferentes, como empresas e entidades. Há várias oportunidades para o Santos alcançar o valor”, pontuou Teixeira.