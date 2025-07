Pedro admite desempenho abaixo no Flamengo, mas vê ‘tom desrespeitoso’ de Filipe Luís

Atacante se posiciona pela primeira vez após críticas do treinador no sábado, no Maracanã, e diz que se sentiu desvalorizado pelo clube / Crédito: Jogada 10

Pedro se manifestou pela primeira vez após as críticas que recebeu de Filipe Luís depois da vitória do Flamengo, pelo Brasileirão. Em nota oficial na tarde desta segunda-feira (14), o atacante disse ter se sentido desvalorizado pela diretoria rubro-negra. Além disso, ele considerou o tom do treinador na entrevista desrespeitoso. “Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um “membro” do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito”, escreveu Pedro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras!”, finalizou. Nota do Pedro “Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um “membro” do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado.

A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa.

Saudações rubro-negras!” O caso do atacante Pedro Pedro, afinal, ficou fora da partida contra o São Paulo por decisão do técnico Filipe Luís. O desempenho abaixo nos treinos vinha incomodando a comissão técnica e os colegas. Assim, o atacante nem ficou no banco de reservas.