Invicto no Clássico-Rei, Dieguinho brilha em vitória do Ceará

O Ceará venceu o Fortaleza no quarto Clássico-Rei do ano e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Afinal, o Alvinegro chegou aos 18 pontos e assumiu a nona colocação na competição. Um dos destaques do Vovô na partida foi, mais uma vez, o volante Dieguinho. O camisa 20 teve mais uma atuação segura e comandou as ações no meio-campo.

De acordo com números do Sofascore, Dieguinho foi o jogador com o maior número de desarmes do Ceará no duelo, com três ao todo. O volante também liderou os números de duelos ganhos: ao longo do confronto, disputou sete e venceu todos, com 100% de aproveitamento. Dessa forma, também teve o maior número do Alvinegro na partida. Ele comemorou a vitória contra o rival e destacou a força coletiva.