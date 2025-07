Grêmio apresenta mesmo rendimento antes da paralisação e liga sinal de alerta

A derrota de goleada para o Cruzeiro causou questionamentos se o Grêmio terá a capacidade de melhorar a sua performance. Afinal, em um primeiro momento, o time apresentou rendimento semelhante ao período anterior a paralisação na temporada, especialmente no aspecto defensivo. Ou seja, a conclusão foi que o período de 20 dias com a intensificação de treinos não foi o suficiente para consertar algumas falhas que se repetiam na equipe.

O resultado negativo quebrou uma sequência invicta de três partidas no Campeonato Brasileiro e causou uma queda na confiança dos jogadores. Inclusive, a repetição do desempenho negativo do primeiro semestre da temporada trouxe preocupação. Até porque o técnico Mano Menezes prometeu que a parada na temporada para a disputa do Mundial de Clubes seria essencial para promover ajustes no Imortal.