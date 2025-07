Gilberto marca duas vezes, e Juventude vence Sport em duelo do Z4

Time gaúcho segue na zona de rebaixamento, mas igualou a pontuação do Santos, primeiro do lado de fora. Leão, por sua vez, é o lanterna

Com dois gols de Gilberto, o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, nesta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Brasileirão. Em duelo direto na luta contra o Z4, o time gaúcho levou a melhor. Dessa forma, voltou a respirar aliviado e vê a luz no fim do túnel cada vez mais próxima. O Leão da Ilha, por sua vez, segue afundado na laterna.

Com a vitória, o Juventude chegou aos 11 pontos e subiu para o 17º lugar. Assim, igualou a pontuação do Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, é o lanterna, com apenas três pontos — e segue sem vencer. O time gaúcho volta a campo no domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Sport recebe o Botafogo, no mesmo dia, às 17h30, em Recife.