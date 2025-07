Fluminense encaminha retorno do atacante John Kennedy

Atacante, que marcou o histórico gol do título da Libertadores de 2023, volta ao clube carioca para disputar posição com Cano e Everaldo

O Fluminense encaminhou a volta de um velho conhecido, que marcou seu nome na história do clube na Libertadores de 2023. Trata-se de John Kennedy, que marcou o gol daquele título continental, e rompeu seu contrato de empréstimo com o Pachuca, do México. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atacante estava entre os relacionados para a partida contra o Monterrey, no último domingo, mas foi cortado por conta da negociação para retorno ao Rio de Janeiro. Assim, o Tricolor de Laranjeiras irá efetuar o pagamento de uma compensação financeira pela rescisão.