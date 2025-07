Fenerbahçe sonha com Rashford e prepara investimento pesado na janela

Sem conquistar o Campeonato Turco desde 2014, o Fenerbahçe está apostando alto nesta janela de transferências. Depois de fechar com o lateral Archie Brown, que era disputado pelo Milan, e trazer John Durán por empréstimo do Al Nassr, o clube agora mira nomes de impacto na Premier League. De acordo com informações da imprensa turca, o clube quer a contratação de Marcus Rashford.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante de 27 anos perdeu espaço com o técnico Rúben Amorim no Manchester United e pode se transferir por cerca de 40 milhões de euros (R$ 256 milhões). Se a contratação for concretizada, será a mais cara da história do Fenerbahçe, superando a de En Nesyri, contratado por 20 milhões de euros em 2024.

Rashford, no entanto, ainda espera uma sinalização do Barcelona antes de decidir seu futuro. Os espanhóis avaliam outros nomes e ainda não definiram se vão fazer uma proposta oficial.

Enquanto isso, o Fenerbahçe avalia outras opções. Um dos nomes na mira é Leon Bailey, do Aston Villa, que agrada ao técnico José Mourinho pela velocidade e capacidade de drible. As conversas devem começar nos próximos dias.

Além das opções para o ataque, Mourinho quer reforçar o meio-campo. Yves Bissouma, do Tottenham, entrou no radar, mas os 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) pedidos pelo clube inglês podem dificultar o negócio, segundo informações do jornal ‘Fanatik’.