Denunciado, Yamal pode ser penalizado por discriminação durante sua festa de 18 anos

Jogador do Barcelona celebrou a maioridade em evento luxuoso no último sábado, dia 12 de julho, antes da reapresentação ao clube catalão

A comemoração do aniversário de 18 anos de Lamine Yamal, joia do Barcelona e da geração espanhola, se tornou caso judicial após fortes críticas à organização do evento. Isso porque, de acordo com a imprensa local, o astro contratou pessoas com nanismo para compor o entretenimento do evento — causando revolta generalizada. A ação resultou em uma denúncia formal apresentada por uma entidade de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Realizada no sábado (12), a festa ainda contou com uma apresentação privada do cantor espanhol Ozuna — contratado por um cachê milionário. Fontes indicam que o artista cobrou algo em torno de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) apenas para fazer uma breve participação no evento.