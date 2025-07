Corinthians perde dupla importante para próximo duelo no Brasileirão

Romero e Memphis Depay receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão no próximo compromisso do Timão

O Corinthians terá duas baixas importantes para o compromisso da próxima quarta-feira (17/7), diante do Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Ángel Romero, capitão da equipe, e o holandês Memphis Depay estão suspensos e não poderão entrar em campo na Arena Castelão.

Ambos foram advertidos com cartão amarelona derrota para o RB Bragantino, neste domingo (13/7), e como já estavam pendurados, terão de cumprir suspensão automática. Romero recebeu o cartão ainda no primeiro tempo, após falta em Pedro Henrique ao tentar recuperar a bola após um lançamento de Rodrigo Garro. Já Memphis acabou punido no fim da partida, após se envolver em uma discussão com Fabinho, no meio de campo.

Contudo, as ausências complicam a vida do técnico Dorival Júnior, que ainda não sabe se poderá contar com Yuri Alberto. O centroavante segue em processo de recondicionamento físico após fratura na coluna e tem presença incerta no confronto.

Sem seus principais nomes do ataque, o Timão deve recorrer a alternativas menos experientes. Talles Magno aparece como o substituto mais provável, enquanto Kayke e Gui Negão, recém-promovidos das categorias de base, também estão à disposição. Héctor Hernández, por sua vez, não esteve na lista de relacionados contra o Massa Bruta. Contudo, com a necessidade de ter opções no sistema ofensivo, o espanhol deve reaparecer na equipe.

A partida contra o Ceará está marcada para às 20h (de Brasília), no Castelão, e será mais um teste para um Corinthians que tenta se reencontrar no Brasileirão em meio a desfalques e instabilidade.