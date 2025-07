Botafogo inaugura espaço exclusivo para a base no Lonier

A propósito, para aproximar a base do profissional, a partir dessa semana, o sub-20 do Alvinegro realizará os treinos no próprio Lonier.

Este novo espaço conta com refeitório personalizado, auditório, sala de reunião, fisioterapia, fisiologia, Espaço Recovery, nutrição, consultório médico, coordenação técnica, comissão, sala de treinador, supervisão e uma sala multiuso, além de vestiário, rouparia, massoterapia e crioterapia.

Diretor e treinador: Botafogo mira o futuro

Diretor de Coordenação de Futebol do Glorioso, Léo Coelho destacou a importância do avanço neste processo de integração.

“Nesta temporada, a base do Botafogo já conquistou sete títulos, sendo eles de abrangência regional, nacional e internacional. Isso nos dá a convicção de que estamos trilhando o caminho certo e destaca o trabalho que estamos realizando na formação de jovens talentos em prol de um futuro ainda mais glorioso. A chegada da categoria sub-20 ao CT é, dessa forma, o primeiro passo para o melhor desenvolvimento dos nossos atletas”, enfatizou.

Apresentado nesta segunda, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti falou com entusiasmo sobre a base do Fogão. Ele, aliás, na semana passada, acompanhou, in loco, o empate do Mais Tradicional com o Flamengo por 2 a 2, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.