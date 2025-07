Bernabei participa de jogo-treino do Inter e anima para eventual retorno

Após ausência no triunfo sobre o Vitória, lateral-esquerdo argentinou participou de parte do teste dos jogadores reservas do Colorado / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Bernabei dá indícios de que está próximo de voltar a ficar à disposição no Inter. O argentino participou de um jogo-treino com os jogadores que atuaram por poucos minutos ou sequer entraram no último compromisso da equipe gaúcha. Os atletas do Colorado venceram por 2 a 0 o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, no CT Parque Gigante. O zagueiro Mercado e o meio-campista Óscar Romero foram os autores dos gols. Ramon foi quem iniciou a atividade na lateral esquerda e depois Bernabei assumiu a posição. Outros jogadores que entraram no time durante o teste foram o goleiro Ivan e outros garotos da equipe sub-20. No caso, o lateral-direito Jhonatan, o meio-campista Alex e o atacante Diego Coser.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os 11 iniciais na atividade foram: Anthoni; Benítez, Kaique Rocha, Mercado e Ramon; Luis Otávio, Diego Rosa, Romero e Gustavo Prado; Valencia e Ricardo Mathias. Inter adota cautela com Bernabei A avaliação interna é de que Bernabei já concluiu seu tratamento de uma contusão muscular de terceiro grau na coxa esquerda. A projeção inicial era que o argentino retomasse as condições físicas durante a paralisação na temporada. Contudo, na reestreia do Internacional, o camisa 26 não esteve disponível ao técnico Roger Machado no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão. Assim, a comissão técnica e o departamento médico preferiram dar um maior tempo para recondicionamento físico de Bernabei. Afinal, ele não disputa um jogo desde o fim de maio. A propósito, o comandante preferiu utilizar o até então zagueiro Victor Gabriel na lateral esquerda. Deste modo, a dupla de zaga foi formada por Vitão e Clayton Sampaio.