Bahia x América de Cali: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto, portanto, opõe um time que vem de uma eliminação na principal competição do continente contra uma equipe que se manteve viva no torneio. Para o Bahia, o jogo na Fonte Nova é a chance de usar a Sul-Americana como um novo e importante objetivo na temporada. Além disso, é fundamental construir uma vantagem em casa para a difícil partida de volta na Colômbia. Já para o América de Cali, o desafio é surpreender um adversário forte e levar um bom resultado para decidir a vaga em seus domínios.

O América de Cali chega ao Brasil com a confiança de quem já superou um gigante na competição. A equipe colombiana se classificou para os playoffs em um grupo que tinha o Corinthians. O feito de ter deixado o time brasileiro pelo caminho, aliás, serve como um cartão de visitas. Isso mostra que os colombianos têm qualidade e não devem ser subestimados no confronto.

Para esta partida decisiva, o técnico Rogério Ceni tem um cenário muito positivo. Ele terá praticamente força máxima à sua disposição para ir em busca da vitória. A única dúvida, contudo, fica por conta do atacante Willian José. Ele sentiu um problema no tornozelo na partida anterior, contra o Atlético-MG, e sua presença entre os titulares é incerta.

O Bahia chega para a estreia no mata-mata da Sul-Americana em um excelente momento. A equipe está embalada pela boa fase no Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube trata a competição continental como uma de suas prioridades na temporada. Portanto, o objetivo é claro: usar a força da Arena Fonte Nova para construir uma boa vantagem no jogo de ida e levar um resultado positivo para a Colômbia.

O time, no entanto, terá uma mudança importante e uma novidade no meio-campo para este jogo. O jogador Carrascal está suspenso e é um desfalque certo. Por outro lado, a equipe conta com a provável estreia do reforço Dylan Borrero. Ele deve assumir a vaga em aberto e pode ser a principal novidade e surpresa da equipe colombiana em Salvador.