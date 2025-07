Arthur Elias destaca evolução da Seleção em estreia na Copa América

O Brasil não teve a estreia dos sonhos, mas venceu na estreia na Copa América feminina. Após a partida, o técnico Arthur Elias valorizou o desempenho da equipe no segundo tempo. Contudo, admitiu o desempenho ruim na vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, neste domingo (13), no Equador.

“Tecnicamente, a gente não conseguiu fazer um jogo com mais fluidez. Demoramos a vencer duelos no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem pior do que o segundo, em que evoluímos. Essa capacidade é importante também. E, obviamente, vamos crescer bastante na competição”, disse.