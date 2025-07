Romero reclama da arbitragem e cobra contundência do Corinthians

O Corinthians não teve o retorno esperado no Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes. Na noite deste domingo (13), o Timão perdeu para o Bragantino por 2 a 1, com gol no último lance, e chegou ao seu quarto jogo sem vitória na competição.

O atacante Ángel Romero, que desperdiçou algumas oportunidades ao longo da partida, ficou na bronca pelo pênalti marcado contra o Timão, ainda na primeira etapa, que desestabilizou a estratégia alvinegra. Entretanto, não deixou de ressaltar que o Corinthians precisa ter mais ímpeto para conseguir o resultado positivo.