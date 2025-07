Retrospecto pesa contra, e mando de campo vira dilema para o Vasco

Cruz-Maltino perdeu o clássico para o Botafogo, por 2 a 0, no Mané Garrincha, e se manteve próximo à zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco vive um dilema entre arrecadação financeira e desempenho técnico. Isso porque o Cruz-Maltino acabou derrotado nas duas ocasiões em que vendeu o mando de campo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O revés mais recente ocorreu nesse sábado (13) para o Botafogo, por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. O clássico marcou o retorno dos times cariocas aos compromissos após o Mundial de Clubes da Fifa.

A repetição de derrotas em partidas com mando vendido gera questionamentos internos e, especialmente, externos no clube. Embora o retorno financeiro seja evidente, o prejuízo esportivo pode colocar em risco o planejamento na competição. O revés manteve os cruz-maltinos com os mesmos 13 pontos de antes da parada, na 14ª colocação, próximo à zona de rebaixamento.

Problemas estruturais no Vasco

O desempenho da equipe de Fernando Diniz no clássico contra o Botafogo acentuou fragilidades já identificadas anteriormente. Mesmo após um mês de preparação, o time apresentou a pior atuação sob o comando do treinador. Apesar do início promissor, com pressão e chutes de média distância, a equipe não manteve intensidade e pagou caro por erros individuais. Houve, também, pouca capacidade de reagir ao domínio rival.

O Botafogo impôs ritmo superior na etapa final e marcou duas vezes. Arthur Cabral se aproveitou do erros na saída de bola de Tchê Tchê e de recomposição de Rayan para abrir o placar aos dois minutos do segundo tempo. Em seguida, Nathan Fernandes ampliou.

Escalação limitada e elenco carente

A derrota escancarou também as limitações do elenco cruz-maltino. Sem Philippe Coutinho em plenas condições físicas e com Adson ainda fora, Diniz teve opções reduzidas no setor ofensivo. A entrada de Alex Teixeira no segundo tempo não surtiu efeito, e David, que voltou após nove meses lesionado, ainda busca ritmo de jogo. Garré e Loide também não convenceram, sendo preteridos em momentos decisivos.