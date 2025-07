Palmer cita descrença no Chelsea antes de final contra o PSG: ‘Ninguém acreditava’

“Um grande sentimento, é ainda melhor porque ninguém acreditava na gente antes do jogo. A gente sabia que se tratava de um jogo muito difícil. Contra um time grande. Mas estamos felizes com o que fizemos”, disse em entrevista ainda em campo à CazéTV.

Cole Palmer liderou o Chelsea na vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes , disputada na tarde deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O meia inglês marcou dois gols, deu assistência para o tento de João Pedro e ainda terminou como craque da partida e da competição. Após o apito final, ele comemorou a atuação impecável da equipe e destacou a superação diante das dúvidas externas.

Antes de protagonizar o título inédito, Palmer já havia brilhado em outra conquista recente. Ele contribuiu com duas assistências na decisão da Conference League, no fim de maio, na vitória por 4 a 1 sobre o Betis — que consolidou a vaga londrina no Mundial. Aos 22 anos, ele se mostrou confortável com em momentos de alta pressão: “Gosto de jogar finais”, declarou.

O craque encerra a temporada como símbolo da nova geração que se afirma com protagonismo e confiança. A frieza nas decisões e a liderança técnica consolidam seu nome como peça-chave no elenco londrino.

Com a conquista, o clube inglês tornou-se o primeiro campeão do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, que reuniu 32 equipes em disputa quadrienal.

Chelsea reforça domínio europeu

Na final, Palmer marcou aos 22 e aos 30 minutos, com chutes semelhantes de esquerda no canto do goleiro Donnarumma. Ele completou a tarde de gala com uma assistência aos 43′ para João Pedro completar o placar, com gol de cobertura. O Chelsea controlou o jogo desde os primeiros minutos, impôs ritmo agressivo e aproveitou com frieza as falhas do PSG.

A vitória, aliás, reforçou a hegemonia europeia na história da competição. Com o título, os clubes do continente somam 39 conquistas contra 26 da América do Sul. A última vitória de um sul-americano sobre um europeu ocorreu em 2012, quando o Corinthians derrotou justamente o Chelsea.