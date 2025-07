Gerson se pronuncia após saída do Flamengo: ‘Esse texto aqui é para agradecer’

O Zenit apresentou o meia Gerson na tarde deste domingo (13). O clube russo pagou 25 milhões de euros (R$ !60 milhões) referentes à multa rescisória do contrato do jogador com o Flamengo. Em seguida, o jogador postou nas redes sociais uma despedida e falou de sua saída do Rubro-Negro pela primeira vez.

Assim, Gerson publicou um vídeo com momentos de sua carreira pelo Flamengo. Em duas passagens pelo Flamengo, o meia disputou 256 partidas, com 19 gols marcados. Aliás, o jogador era titular absoluto do esquema de Filipe Luís e o capitão da equipe.