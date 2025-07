Cruzeiro x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Raposa e Imortal retornam à disputa do Campeonato Brasileiro com o desafio de manter suas invencibilidades

Neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes encerraram a primeira parte da temporada em bom momento. Desta forma, tanto os mineiros como os gaúchos terão como missão principal manter suas fases invictas.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, a partir de 19h. Cesar Tavares está confirmado na narração. Nos comentários, tarefa para Arthur Sapiro. Nas reportagens, Raphael Almeida completa o trio de ataque infernal.