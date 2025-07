Corinthians sofre gol no final e perde para o Bragantino

O Corinthians voltou na pausa do Mundial de Clubes com uma derrota dentro de casa. Na noite deste domingo (13), o Timão saiu atrás na primeira etapa, correu atrás do empate depois do intervalo, mas sofreu o gol do revés no último lance do jogo e chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão.

Com o resultado, o Timão ficou na décima primeira colocação, com 16 pontos, enquanto o Massa Bruta se aproximou do líder Flamengo e está no terceiro lugar, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians viaja até Fortaleza para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (16). Já o Bragantino recebe o São Paulo, no mesmo dia, no Cícero de Souza Marques.