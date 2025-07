Ceará vence clássico sobre Fortaleza e afunda arquirrival no Z4

Resultado positivo permite Vozão a ampliar a invencibilidade para nove jogos. Leão do Pici chega a quatro derrotas consecutivas no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Ceará cresceu de rendimento na segunda etapa e conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, neste domingo (13). Galeano marcou o único gol do duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Vozão ampliou a sua invencibilidade para nove clássicos, com quatro resultados positivos e cinco empates. A vitória fez o time alvinegro alcançar os 18 pontos e subir para nono lugar no Brasileirão, com uma partida a menos. Por outro lado, o revés fez o Leão do Pici estacionar nos dez pontos. Com isso, se afundou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação e com a quarta derrota consecutiva no torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo pobre de ideias A primeira etapa teve como marco a pouca inspiração das duas equipes. O Ceará concentrou jogadas em Pedro Raul. Porém, pecou pela falta de mobilidade no meio de campo. Já, o Fortaleza priorizou avanços pelo seu lado direito, especialmente com Pochettino. Contudo, o argentino não teve êxito em cumprir sua responsabilidade em construir lances. Por sinal, os goleiros também foram pouco exigidos nos 45 minutos iniciais, pois os dois times tiveram dificuldades também em ser eficientes nas finalizações. As variadas divididas, faltas e erros de passe também atrapalharam o andamento do duelo. Além de João Ricardo, que se machucou antes do embate iniciar, o Leão do Pici também perdeu Gustavo Mancha. Isso porque o zagueiro sofreu uma contusão no braço direito. Fortaleza sucumbe à melhora do Ceará Tanto o Ceará como o Fortaleza seguiram com a falha nos passes. Apesar disso, os erros começaram a ser mais aproveitados. Com isso, o duelo se tornou mais movimentado. O Vozão foi mais dominante nas chegadas. Em uma delas, Pedro Raul acertou a defesa. Na sequência, Sobral e Mugni finalizaram para fora. O Leão do Pici chegou apenas com Pochettino. Entretanto, o chute parou na defesa alvinegra. Posteriormente, aos 11 minutos, Kuscevic cometeu erro na saída de bola, Pedro Henrique ficou com a posse e serviu Pedro Raul. O centroavante invadiu a área, mas o goleiro Brenno defendeu. Galeano ficou com a sobra e abriu o placar.

O camisa 27 do Vozão foi novamente protagonista no jogo. Ele encontrou espaço na defesa adversária e acertou passe que deixou Fernandinho frente a frente com o goleiro Brenno. No entanto, o camisa 77 chutou para fora e perdeu a chance de ampliar a vantagem. O Fortaleza se lançou o ataque para tentar o empate e deixou espaços para o Ceará. Fernarndinho teve finalização travada e já nos acréscimos Lourenço desperdiçou oportunidade. Fortaleza 0 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro – 13ª rodada Data: 13/7/2025 (domingo)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Público: 32.157 pessoas Gols: Galeano (11’/2ºT) (1-0) (CEA)

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Kuscevic, Mancha (Diogo Barbosa, 44’/1ºT) e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Marinho, 16’/2ºT), Martínez (Calebe, 34’/2ºT) e Pochettino e Matheus Pereira; Breno Lopes (Allanzinho, 34/2ºT) e Lucero (Deyverson, 16’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos, 44’/2ºT), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Richardson, 44’/2ºT), Dieguinho e Lucas Mugni (Lourenço, 22’/2ºT); Galeano (Bruno Tubarão, 34’/2ºT), Pedro Henrique (Fernandinho, 22’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. Árbitro: Raphael Claus (SP)