André Henrique pede atenção ao Grêmio após goleada

Jogador marcou o único gol do Tricolor na derrota contra o Cruzeiro e já foca no duelo contra o Alianza Lima, pela Sul-Americana

O Grêmio sofreu um golpe duro em seu retorno ao Brasileirão. Depois de conquistar o título da Recopa Gaúcha, o Tricolor foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1 e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias na competição.

Autor do único gol do Grêmio na partida, André Henrique não usou muitas palavras para descrever o sentimento após a goleada. O meia espera que o time possa reavaliar os erros cometidos na capital mineira e vá com a cabeça erguida para o primeiro jogo contra o Alianza Lima, pelo playoff da Copa Sul-Americana.