Real Madrid quer Mac Allister, mas esbarra em pedida do Liverpool

O Real Madrid continua de olho no mercado de transferências após a eliminação no Mundial de Clubes. Enquanto finaliza a contratação de Álvaro Carreras e se aproxima do zagueiro Konaté, o clube também observa possíveis reforços para o meio-campo. Entre os nomes avaliados, um agrada especialmente à diretoria: Alexis Mac Allister, do Liverpool.

O argentino de 26 anos já foi alvo do clube em outras ocasiões e voltou a ganhar força no Real Madrid. Os responsáveis pelo futebol merengue acompanham o jogador há tempos e enxergam nele um reforço de alto nível.