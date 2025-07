Rafael completará 150 jogos pelo São Paulo contra o Flamengo

Goleiro Rafael deve ser titular do São Paulo neste sábado (12), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão

“É uma marca que me enche de orgulho. Quando cheguei ao São Paulo, sabia da grandeza do clube, mas viver tudo o que vivi aqui nesse período é especial demais. Cada jogo foi uma batalha, uma entrega. Completar 150 com essa camisa é uma honra, mas não quero parar aqui. Seguirei trabalhando para alcançar novos feitos, e o mais importante ajudar o clube a conquistar títulos”, comemora o camisa 23.

Um dos principais jogadores do São Paulo, o goleiro Rafael deve completar 150 jogos pelo Tricolor neste sábado (12/7), diante do Flamengo. Aliás, as equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, às 16h30. O arqueiro resume a sensação por alcançar o feito:

Agora, o goleiro quer mais. Depois da pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo busca subir na tabela do Brasileirão, onde ocupa o 14º lugar com 12 pontos, e ainda tem pela frente as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, contra Atlético Nacional (COL) e Athletico-PR, respectivamente.

Disputando sua terceira temporada pelo São Paulo, Rafael vive grande fase desde que chegou ao clube, tornando-se líder do elenco dentro e fora de campo e referência técnica da equipe. Nesse período, o goleiro viveu momentos inesquecíveis: foi fundamental nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil em 2024, sendo, inclusive, eleito o melhor goleiro de ambos os torneios.

Rafael foi contratado pelo São Paulo, em dezembro de 2022, e fez sua estreia pelo clube em janeiro de 2023. Logo em sua primeira temporada, teve papel crucial na conquista do inédito título da Copa do Brasil, sendo decisivo em momentos importantes. No confronto com o Sport, pegou um pênalti, cobrado por Luciano Juba, garantindo a vaga nas quartas de final. Na semifinal, contra o Corinthians, fez dois grandes jogos, incluindo uma defesa espetacular em chute de Matías Rojas, na partida de volta, no Morumbis. Já na final contra o Flamengo, brilhou novamente ao realizar, pelo menos, três defesas difíceis no duelo realizado em casa.

O ano de 2023 também foi marcante pela sua assiduidade em campo: além de ser o jogador que mais atuou no time, com 66 partidas disputadas, viveu a temporada mais intensa de sua carreira. Entrou para o seleto ranking de goleiros do Tricolor com mais jogos sem sofrer gols, igualando Waldir Peres, que alcançou a marca de 32 partidas sem ser vazado num mesmo ano, em 1974 e 1983, ficando no top 4 da história do clube.

Na última temporada, o atleta seguiu sendo peça-chave no time. Na Supercopa do Brasil, teve atuação decisiva na conquista do título, brilhando no tempo normal e defendendo duas cobranças na disputa de pênaltis, contra o arquirrival Palmeiras. Seu desempenho, aliás, lhe rendeu o prêmio de melhor goleiro da decisão, disputada no Mineirão.

Com contrato recém-renovado até dezembro de 2027, com opção de extensão até o fim de 2028, Rafael soma 149 jogos pelo Tricolor, sendo 32 deles em 2025. Em 63 dessas partidas, saiu de campo sem ser vazado. No total, sofreu 129 gols, com média de 0,86 por partida.