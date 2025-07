Guardiola é homenageado em show do Oasis em Manchester

Técnico do City é chamado de 'melhor de todos os tempos', mas parte do público vaia declaração do cantor Liam Gallagher

Pep Guardiola marcou presença na noite desta sexta-feira (11) em um show do Oasis em Manchester. Fã da banda há muitos anos, o técnico do Manchester City foi homenageado no palco por Liam Gallagher, o que dividiu o público presente.

Durante a música ‘D’You Know What I Mean?’, Liam dedicou a canção a Guardiola, chamando-o de “o melhor treinador de todos os tempos”. Parte da plateia aplaudiu, mas algumas pessoas vaiaram o vocalista. Noel Gallagher, também no palco, reagiu perguntando: “Estão vaiando quem?”

O show aconteceu em Heaton Park e marcou o retorno do Oasis à cidade após 16 anos, como parte da turnê de reencontro. Os irmãos Gallagher cresceram em Manchester, torcem para o City desde a infância e sempre acompanharam de perto a trajetória do clube, especialmente durante os anos vitoriosos sob o comando de Guardiola, que já conquistou seis títulos da Premier League.

Apesar das vaias, provavelmente vindas de torcedores do Manchester United, Guardiola pareceu não se importar. Dessa maneira, ele curtiu o momento com a filha e cantando ‘Don’t Look Back in Anger’ junto com as mais de 70 mil pessoas presentes no show.