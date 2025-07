Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico-Rei acontece com equipes viverem momentos diferentes na temporada, com uma classificação e uma eliminação na Copa do Nordeste / Crédito: Jogada 10

A capital cearense vai parar neste domingo (13). Depois de três anos, Fortaleza e Ceará voltam a realizar o Clássico-Rei pelo Brasileirão Série A. O confronto acontece às 20h30, na Arena Castelão, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o campeonato está voltando após a pausa para o Mundial de Clubes, as duas equipes já retornaram antes, com resultados diferentes. Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão da Pici caiu para o Bahia, enquanto o Vozão, nos pênaltis, passou pelo Sport.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Fortaleza está na zona de rebaixamento, com dez pontos, na 18ª colocação. Já o Ceará aparece em 12º, com 15 pontos, e tenta retornar ao grupo dos dez primeiros colocados. Onde assistir A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view. Como chega o Fortaleza O Leão vive um momento complicado na temporada. Apesar da classificação na Libertadores, o Tricolor chega de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e da eliminação na Copa do Nordeste. Vojvoda teve o seu trabalho reavaliado durante a pausa para o Mundial e recebeu um novo voto de confiança da diretoria. Para o clássico, o argentino não terá Marinho, punido pelo STJD pela expulsão contra o Vasco. Como chega o Ceará Se do lado tricolor o momento é ruim, o Vozão vive um momento de mais confiança. O time garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste e chega animado para o retorno do Brasileirão. Na competição, o Ceará não teve bons resultados antes da parada e teve duas derrotas consecutivas. Entretanto, a equipe de Léo Condé também tem o retrospecto a seu favor. Neste século, o Alvinegro venceu seis dos oito clássicos realizados pelo Campeonato Brasileiro.