Flamengo detona o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão

Pintura de Luiz Araújo e tento do iluminado Wallace Yan garantem o 2 a 0 do Fla sobre o retrancado rival diante de mais de 67 mil

Neste sábado, 12/7, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã e levou a melhor. Diante de 67.359 torcedores, massacrou um rival medroso, com um esquema com três zagueiros e três volantes. Perdeu várias chances que fizeram o goleiro Rafael sair como o melhor em campo. Mas duas das finalizações, ambas no segundo tempo, entraram. O primeiro gol foi uma pintura: um chute de fora da área de Luiz Araújo, aos 15. O jogador, ex-São Paulo, não comemorou muito. Deixou isso para a torcida e seus companheiros. Já nos acréscimos, aos 50, Wallace Yan, que entrara pouco antes, concluiu sobra de chute de Luiz Araújo e fechou o placar.

Com a vitória, o Flamengo segue mais uma rodada na liderança do Brasileiro, agora com 27 pontos. Já o São Paulo para nos 12 pontos, apenas um à frente do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. E ainda pode entrar no Z4, já que o Fortaleza (10 pontos) ainda joga na rodada.

Massacre do Flamnengo no primeiro tempo. Mas 0 a 0

O primeiro tempo foi todo do Flamengo, com um domínio poucas vezes visto. Afinal, foram 70% de posse e oito finalizações perigosas contra nenhuma do São Paulo, que teve uma única chance, quando Rossi tentou um lançamento e acertou André Silva. Mas a bola não foi na direção do gol. Tirando isso, foi um massacre rubro-negro. Léo Ortiz chutou duas que Rafael salvou (uma delas foi na trave e voltou) e chances de Wesley (novamente Rafael salvou) e Pablo, passou raspando. Foi um milagre que o São Paulo, fechando com três zagueiros, alas que não avançavam e três volantes, segurasse o placar em 0 a 0.