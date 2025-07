Corinthians finaliza preparação para enfrentar o RB Bragantino

O Corinthians finalizou, neste sábado (12), no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para enfrentar o RB Bragantino neste domingo (13), às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após cerca de um mês longe dos gramados, o Timão volta a campo sob o comando do técnico Dorival Júnior.

O elenco alvinegro realizou 13 dias de treinamentos no CT e o técnico Dorival Júnior teve motivos para celebrar. Isto porque o time contou com os retornos de Gustavo Henrique e Raniele, recuperados de lesão.