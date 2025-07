Bahia com Super-Homens vence o Galo de Hulk, que fez gol olímpico

Bahia, com camisa que lembra o uniforme do Super-Homem, sai na frente. Leva empate gol do heroi do Galo, mas faz 2 a 1 aos 53 do 2º tempo / Crédito: Jogada 10

Em casa, os jogadores do Bahia viraram Super-Homens. Neste sábado, 12/7, na Fonte Nova, o Tricolor baiano mostrou a sua força e bateu o Atlético-MG, de Hulk, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Os gols foram no segundo tempo. Uma pintura de Luciano Juba colocou o time da casa na frente. Contudo, aos 45 minutos, Hulk deixou tudo igual para o Atlético. Fez um gol olímpico cinematográfico. Contudo, nos acréscimos, aos 53 minutos, Michel Araújo fez um belíssimo gol, garantindo o 2 a 1 neste jogo de final sensacional. Com isso, o Bahia foi aos 24 pontos, assumindo provisoriamente o terceiro lugar. Já o Galo, que sonhava em entrar no G4, parou nos 20 pontos, em sétimo. O Bahia usou um uniforme estilizado para esta partida, lembrando o uniforme do Super-Homem. Serviu como publicidade para o lançamento do filme nos cinemas do Brasil. E que tem muito a ver. Afinal, o Bahia tem como mascote o "Super-Homem Tricolor". Já Hulk, o heroi do outro lado de campo, com seu tento, chegou aos 126. Assim, se tornou o décimo maior goleador da história do Atlético.

Primeiro tempo animado Após um início equilibrado, quando buscou surpreender o Bahia forçando o rival a jogar na defesa, o Atlético, aos poucos, foi dando espaços para o time da casa, que trabalhava ora com passes cadenciados, ora em lançamentos para a velocidade de Ademir, nas costas do lateral-esquerdo Arana. Assim, o Bahia passou a comandar as ações e criar os lances de maior perigo. Aos 14, Ademir foi derrubado por Arana e o juiz marcou pênalti, mas o VAR viu que foi fora da área. Um susto. Oouco depois, Willian José cobrou falta para grande defesa de Gabriel Delfim. E até o fim do primeiro tempo, o Bahia buscou roubar a bola na intermediária e acelerar pelos lados sempre que possível — mas sem sucesso na hora do arremate.

Juba põe o Bahia na frente O Galo voltou do intervalo com Cuello na vaga de Scarpa, e o Bahia com Luciano Rodríguez no lugar de Willian José. O Atlético teve um bom início, mas quem marcou foi o Bahia no seu primeiro bom ataque. Após bola levantada, Lyanco chutou e cabeceou, a sobra ficou com Luciano Juba, que pegou de primeira, de fora da área. Enfim, o Bahia saía na frente. ‘Final Olímpico’ e muito louco O jogo passou a ser lá e cá. Cuca fez mudanças que deixaram o time mais ofensivo. Tudo indicava que o placar não mudaria. Mas aí Hulk brilhou. Aos 45, foi cobrar um escanteio pela direita. Mandou uma bomba com efeito que fez uma curva e entrou. Se tem golaço olímpico, foi esse. E uma explosão dos atleticanos em campo.