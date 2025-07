Vasco encerra preparação, e Tchê Tchê analisa clássico com o Botafogo

Volante, ex-jogador do Glorioso, fala sobre período de treinos e duelo deste sábado (12/7) contra o rival, no retorno ao Brasileirão

Após o treino desta sexta-feira (11/7), no CT Moacyr Barbosa, o volante Tchê Tchê analisou o período de treinos do Vasco antes de voltar aos jogos do Brasileirão. Além disso, o camisa 3 falou sobre o duelo contra o seu ex-time – o Botafogo -, marcado para este sábado (12/7), em Brasília. O Cruz-Maltino, aliás, já até embarcou rumo à capital federal após encerrar a preparação para o clássico.

Segundo o jogador, a vitória sobre o São Paulo, no último compromisso vascaíno antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, deixou uma boa impressão. No entanto, salientou a importância da maratona de jogos que vem pela frente.