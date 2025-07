Seleção feminina une experiência e juventude por mais um título da Copa América

Com 39 anos, Marta vai em busca do nono troféu, enquanto Jhonson, 20 anos mais nova, é uma das apostas do time de Arthur Elias na competição / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira já se prepara para iniciar a campanha na Copa América Feminina. A “Canarinho” vai para a competição com jogadoras experientes, mas também com atletas em início de carreira em busca da ampliação da hegemonia no torneio. Afinal, são oito títulos em nove disputados. A estreia ocorre no domingo, às 21h (de Brasília), contra a Venezuela, no Equador. Eleita seis vezes melhor do mundo, a Rainha Marta,de 39 anos, foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a disputa da Copa América Feminina. Ela retorna para a competição após ter ficado fora em 2022, quando o Brasil conquistou o título contra Colômbia, por causa de uma lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A camisa 10 da seleção brasileira trabalha com idas e vindas, um planejamento diferente estruturado pela própria e pelo treinador Arthur Elias. O pensamento de Marta é de que, enquanto estiver bem e puder ajudar, estará lá. “Quero usufruir dessa reta final da melhor maneira possível, mas não quero me cobrar tanto, como sempre foi na minha vida. Estou me preparando para cada jogo. Acho que o Arthur está fazendo da maneira correta, chamando quem está melhor. Não adianta chegar e falar que vou jogar a Copa, precisa ver o dia a dia”, revelou a jogadora. Marta, aliás, coleciona três medalhas de prata nas Olímpiadas (2004, 2008 e 2024), dois ouros nos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e um vice-campeonato Mundial (2007). A promessa da Seleção Do outro lado, 20 anos mais nova, Jhonson está no Corinthians desde 2023, quando chegou emprestada pelo Toledo, do Paraná. Nesta época, a equipe era comandada por Arthur Elias. O vínculo temporário de dois anos virou definitivo no fim do ano passado, quando o clube paulista a contratou em definitivo por quatro temporadas.

Na temporada passada, a jogadora sofreu uma lesão radial no menisco lateral do joelho esquerdo enquanto defendia a seleção sub-20. Após passar por uma operação, ela volta com tudo para 2025. Em 15 jogos pelo Corinthians nesta temporada, ela já marcou nove gols, sendo oito deles no Campeonato Brasileiro, torneio em que briga pela artilharia. Na seleção principal, mal precisou de dez minutos em campo para dar seu cartão de visitas. Assim, ela é uma das apostas para o torneio neste ano. Remanescentes Além disso, para esta Copa América, apenas nove atletas estiveram presentes na última disputa, em 2022. No total, são 14 atletas novas para 2025. Algumas já muito conhecidas, como Marta, e nomes mais novos indo para primeira competição, como Dudinha e Jhonson. A goleira Lorena, as defensoras Fê Palermo e Antonia, as meias Angelina, Duda Sampaio, Ary Borges e Kerolin, e as atacantes Gio Garbelini e Gabi Portilho são os nomes que permaneceram.