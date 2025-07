São Paulo acerta a contratação de Gonzalo Tapia

Chileno chega por empréstimo ao Tricolor Paulista, até junho do ano que vem, e será mais uma opção no ataque para Hernán Crespo

O São Paulo acertou a contratação do atacante Gonzalo Tapia. De acordo com informações obtidas pelo J10 , o jogador de 23 anos, que estava no River Plate, chega por empréstimo até junho de 2026, ou seja, assinará um contrato de 12 meses. Por causa d o limite de estrangeiros imposto pela Associação do Futebol Argentino (AFA) , o River topou negociar o chileno sem fazer jogo duro.

O empréstimo de Tapia tem passe fixado em pouco menos de 2 milhões de dólares (pouco mais de R$11 milhões). River Plate e São Paulo estão finalizando a troca de documentos. Ele é esperado no Brasil nesse fim de semana para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

A chegada do atacante foi um pedido do técnico Hernán Crespo, com a aprovação do departamento de scout. Tapia chegou ao River Plate neste ano, após se destacar pela Universidad Católica, do Chile, equipe pela qual anotou 11 gols e deu quatro assistências em 2024, ano em que também defendeu a seleção chilena sub-20 no torneio pré-olímpico, tendo anotado um gol e uma assistência.

No River Plate, porém, não conseguiu se destacar. Foram apenas sete jogos, nenhum gol ou assistência. O baixo desempenho no futebol argentino também facilitou as negociações com o Tricolor.

Tapia chega para disputar posição no time comandado por Hernán Crespo. Atualmente, o elenco conta com André Silva como principal opção no ataque, já que Calleri está fora da temporada por lesão. Além disso, Dinenno chegou do Cruzeiro e estreou antes da pausa para o Mundial de Clubes.