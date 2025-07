Palmeiras terá reunião com Mayke para discutir futuro do jogador

O lateral-direito Mayke, de 32 anos, está próximo de tomar uma decisão sobre os próximos passos da carreira. Com contrato com o Palmeiras válido até o fim de 2025, o experiente jogador já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube e analisa propostas. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘UOL’.

O Santos desponta como principal candidato a contratar o atleta. O clube da Vila Belmiro apresentou uma proposta com vínculo de duas a três temporadas e busca um acordo para contar com Mayke já nesta janela de transferências. As bases salariais já estão alinhadas entre as partes. O São Paulo também demonstrou interesse, mas as conversas não avançaram.

Apesar do interesse de rivais, o Palmeiras quer manter o jogador. Está agendada para esta sexta-feira (11) uma reunião entre Mayke, o diretor Anderson Barros e o técnico Abel Ferreira para discutir uma possível renovação. O Verdão pretende propor a extensão do contrato até dezembro de 2026.

Multicampeão desde que chegou ao clube em 2017, Mayke é peça de confiança no elenco palmeirense. Afinal, além da lateral, o jogador vem atuando com Abel como ponta-direita em algumas ocasiões nesta temporada. A definição sobre seu futuro deve acontecer nos próximos dias, à medida que o jogador e seu estafe avaliam o cenário ideal para a sequência da carreira.

