Palmeiras se reapresenta e Sosa faz o primeiro treino com a equipe

Verdão retornou aos trabalhos com foco no Brasileirão e Paraguaio participou de sua primeira atividade desde a chegada ao clube

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (11), após a folga dada ao elenco depois da disputa do Mundial de Clubes. Ramón Sosa, primeiro reforço alviverde nesta janela de transferências, foi a grande novidade da atividade na Academia de Futebol e realizou seu primeiro treino com o elenco do Verdão.

Além da novidade, o Palmeiras teve quatro desfalques na reapresentação. O meia Maurício, que se recupera de um procedimento no ombro direito, e o lateral-direito Giay, que sofreu um entorse no joelho direito, realizaram trabalhos separados no gramado. Já o zagueiro Murilo, que se recupera de lesão na coxa esquerda, ficou na área interna sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O lateral-esquerdo Piquerez, que passou por uma cirurgia dentária, também não esteve em campo.