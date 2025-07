Maxi Salas se pronuncia após saída do Racing e detona diretoria

Entretanto, diante do caráter polêmico da transação e das acusações vindas por parte da diretoria racinguista, Salas foi as redes sociais nesta sexta-feira (11) para abordar o assunto pela primeira vez. E o alvo, como esperado, foi a alta cúpula do agora ex-clube.

Em caráter oficial, não existe mais vínculo entre o atacante Maxi Salas e o Racing. Afinal, o jogador fez parte de um ousado movimento de mercado do River Plate via pagamento de multa rescisória cotada em oito milhões de euros. Na cotação de momento, valor que equivale a R$ 52,1 milhões.

No que se refere ao torcedor e demais companheiros, Maxi Salas demonstrou muito carinho e gratidão aos feitos obtidos no curto espaço de tempo. A saber, desde o início de 2024, foram 70 jogos com 44 tentos, 11 assistências e as conquistas da Sul-Americana, no ano passado, e da Recopa, no início deste ano.

Porém, no trato especialmente com figuras como o presidente do Racing, Diego Milito, o jogador de 27 anos deixou claro sua insatisfação, principalmente, com a sensação de que não teve o reconhecimento financeiro devido.

Confira a publicação de Maxi Salas na íntegra