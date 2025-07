Matheus Gonçalves se destaca e busca chance no Flamengo: ‘Será aqui ou em outro lugar’

Atacante anota dois gols no empate com o Botafogo pelo sub-20 e conversará com Filipe Luís sobre oportunidades nos profissionais

A equipe sub-20 do Flamengo entrou em campo, nesta quinta-feira (10), e ficou no empate por 2 a 2 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no Luso-Brasileiro. Assim, em campo, Matheus Gonçalves voltou a atuar pela base e estufou a rede em duas oportunidades. Ao fim da partida, o jovem, de 19 anos, afirmou que irá conversar com o técnico Filipe Luís sobre suas chances entre os profissionais.