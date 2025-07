Maracanã apresenta melhorias após Mundial de Clubes

O Maracanã realizou uma série de melhorias no estádio durante o Mundial de Clubes. A gestão da dupla Fla-Flu faz mudanças em sua infraestrutura visando uma melhor experiência do torcedor. Assim, as novidades poderão ser encontradas já a partir deste sábado (12) durante a partida entre Flamengo e São Paulo, às 16h30 (de Brasília).

Entre as principais mudanças está a modernização do sistema de iluminação, atendendo aos padrões da Fifa, Conmebol e CBF. Dessa forma, trocou os refletores antigos por novos de LED. Assim, a nova tecnologia vai garantir uma economiza de 65% no consumo de energia, terá uma maior durabilidade e possibilitará um show de luzes.

Além disso, o Maracanã realizou um processo de revitalização do gramado e já colocou a grama de inverno. A gestão da dupla Fla-Flu também trocou o banco de reservas, oferecendo assim mais conforto para os jogadores.

Por fim, o Maracanã também iniciou obras no estádio, como a construção das duas salas sensoriais que atenderão pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A obra é uma determinação da Lei Municipal nº 7.973/2023. Portanto, estes espaços ficarão localizados no quinto pavimento do Setor Oeste do estádio e permitirão um atendimento eficiente e personalizado.

