Jorginho projeta estreia pelo Flamengo no Maracanã: ‘Especial’

O Flamengo entra em campo, às 16h30, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia de Jorginho pelo futebol brasileiro e no Maracanã. O volante, que fez carreira no futebol europeu, disputou apenas os jogos do Mundial de Clubes até o momento.

“Expectativa grande, estou muito feliz. Será um momento especial para mim e para minha família. É um momento importante, voltando de uma competição importante, que fomos bem. Agora é manter o foco, continuar trabalhando na direção em que vínhamos, conquistar os três pontos e pensar partida a partida. Será uma partida difícil, mas com o empurrão da torcida e o trabalho, com certeza, podemos sair felizes”, afirmou Jorginho.