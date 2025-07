Internacional x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes encaram duelo direto contra o rebaixamento, com o Colorado tentando deixar a zona da degola e o Leão com novo treinador

Na volta do Campeonato Brasileiro, Internacional e Vitória fazem um confronto direto contra o rebaixamento. Na tarde deste sábado (12), às 16h30, as equipes se enfrentam pela 13ª rodada da competição, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Inter vive a situação mais delicada. O Colorado passou a pausa do Mundial dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 11 pontos. Entretanto, o Leão não está distante. O Rubro-Negro ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação, e chega de uma eliminação na Copa do Nordeste com troca de treinador.