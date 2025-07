Goleiros brilham, Operário perde pênalti e Vila Nova lamenta empate em casa

Halls defende pênalti de Mingotti no primeiro tempo, e Elias faz milagre no fim para garantir o 0 a 0 em Goiânia pela Série B

Com o empate, portanto, o Vila Nova chega aos 23 pontos na tabela. O time goiano ocupa provisoriamente a sétima posição na competição. Já o Operário-PR, por sua vez, vai a 18 pontos e segue na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tigre visita o Avaí no sábado (19). O Fantasma, aliás, recebe o CRB em casa na quinta-feira (17).

Vila Nova e Operário-PR empataram sem gols em Goiânia nesta sexta-feira (11). A partida da Série B do Campeonato Brasileiro, primeiramente, foi definida pelas atuações espetaculares dos goleiros. De um lado, Halls defendeu um pênalti para o Vila Nova no primeiro tempo. No fim, contudo, Elias fez uma defesa decisiva e salvou o Operário. O resultado, enfim, foi ruim para as pretensões de ambos na tabela de classificação.

O jogo

O primeiro tempo teve poucas chances claras de gol para as equipes. A melhor oportunidade, de fato, foi do time visitante, o Operário-PR. Após um toque de mão na área, a equipe paranaense teve um pênalti a seu favor. No entanto, o atacante Vinícius Mingotti parou no goleiro Halls. O goleiro do Vila Nova, assim, fez a defesa aos 32 minutos.

A segunda etapa da partida seguiu com pouca inspiração dos dois ataques. O jogo, então, se encaminhava para um empate sem grandes emoções. Contudo, aos 44 minutos, o Vila Nova quase marcou o gol da vitória. O cabeceio de Ruan Ribeiro foi salvo por uma defesa espetacular do goleiro Elias, do Operário.

O apito final, consequentemente, confirmou o placar de 0 a 0. O resultado acabou refletindo o equilíbrio e a falta de pontaria dos ataques. Além disso, o empate premiou as atuações decisivas dos dois goleiros da partida. Cada um, enfim, foi diretamente responsável por garantir um ponto para sua equipe.