Gil confirma aposentadoria no fim da temporada e agradece apoio no Santos

Zagueiro de 38 anos retornou aos treinos após afastamento por problema pessoal e pretende encerrar a carreira no final do ano

O zagueiro Gil, de 38 anos, confirmou que vai se aposentar ao final da atual temporada. Em entrevista concedida na noite de quinta-feira (10), após a vitória do Santos em cima da Desportiva Ferroviária, o experiente defensor reafirmou a decisão de encerrar sua carreira e fez questão de agradecer ao elenco do Peixe pelo apoio recebido em um momento delicado.

Em maio, Gil precisou se afastar dos treinamentos para resolver um problema pessoal considerado grave. Aliás, durante esse período, permaneceu no Rio de Janeiro. Contudo, de volta após período no Rio de Janeiro, o experiente jogador atuou no amistoso contra a Desportiva Ferroviária e voltou a ser uma opção para o técnico Cleber Xavier.

“Está tudo certo, final do ano, todo mundo sabe disso. O pessoal veio conversar comigo, atletas, para não sair no meio da temporada. Não passou pela minha cabeça (parar agora). O mais importante é o carinho de todos dentro do clube”, disse Gil.

Peça importante na campanha que garantiu o retorno do Santos à Série A, Gil disputou 14 partidas em 2025, sendo titular em 13 delas. Sua última atuação oficial foi no empate por 1 a 1 contra o CRB, na Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, o Peixe acabou eliminado na volta, nos pênaltis.

Assim, Gil se prepara para os últimos meses da carreira. A vontade é de seguir contribuindo em campo e encerrar sua trajetória no futebol ajudando o Santos a alcançar seus objetivos no restante da temporada.